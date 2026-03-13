Τα 29 «ευρωπαϊκά» διπλά της ΑΕΚ (vids)

Ιστορικό από κάθε άποψη το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ στη Σλοβενία με την Τσέλιε. Όχι μόνο επειδή της σφραγίζει το εισιτήριο κατά 99,9% για τους προημιτελικούς του Κόνφερανς Λιγκ για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά και διότι η νίκη και το σκορ θέσπισαν δύο ρεκόρ στην πορεία της ομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελλα.
Πρώτο: Είναι η ισοφάριση της νίκης με τη μεγαλύτερη διαφορά γκολ (τέσσερα) για ευρωπαϊκό ματς. Με 4-0 είχε νικήσει και την Ίντερ Εσκάλδες της Ανδόρας στην αρχή της περσινής της πορείας. Αλλά βέβαια είναι πολύ διαφορετικό το ειδικό βάρος μιας νίκης σε δεύτερο προκριματικό γύρο, μάλιστα εναντίον ομάδας από την Ανδόρα, σε σχέση μ’ έναν αγώνα προχωρημένης φάσης Μάρτιο μήνα.
Δεύτερο: Είναι η πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ που καταφέρνει να πάρει τρία διπλά σε μία αγωνιστική περίοδο. Και μάλιστα με ομάδες κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητες (Φιορεντίνα και Σαμσούνσπορ οι άλλες δύο). Ως τώρα είχε πετύχει σε επτά διαφορετικές περιόδους να κάνει δύο διπλά, αλλά ποτέ τρία.
Για την ιστορία, είναι η πέμπτη φορά που η ΑΕΚ πετυχαίνει τέσσερα γκολ εκτός έδρας. Εκτός από την Ανδόρα, το πέτυχε σε δύο ματς ειδικών συνθηκών (με Ζόρια Λουχάνσκ και Μακάμπι Χάιφα), αλλά και στο παιχνίδι στη Λετονία εναντίον της Ντίναμποργκ τη σεζόν 1997-98 για μια από τις τελευταίες «εκδόσεις» του Κυπέλλου Κυπελλούχων.
Στη λίστα που παρουσιάζουμε με τα 29 «διπλά» της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεχωρίζουν, φυσικά, το διπλό στην Αγγλία επί της Ντέρμπι Κάουντι με 3-2 στη μεγάλη πορεία της Ένωσης στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ της σεζόν 1996-97. Κι επίσης το διπλό στο «Άιμπροξ» επί της Ρέιντζερς που της άνοιξε το δρόμο για την συμμετοχή της στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό είναι το δέκατο «διπλό» που πετυχαίνει η ΑΕΚ σε βαλκανική χώρα και το έκτο εναντίον ομάδας της πρώην Γιουγκοσλαβίας,
|
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
|
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
ΦΑΣΗ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
2025-26
|
ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ
|
16
|
Τσέλιε-ΑΕΚ 0-4
|
2025-26
|
ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ
|
ΟΜ
|
Σαμσούνσπορ-ΑΕΚ 1-2
|
2025-26
|
ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ
|
ΟΜ
|
Φιορεντίνα-ΑΕΚ 0-1
|
2024-25
|
ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ
|
2ος ΠΡ
|
Ίντερ Εσκάλδες-ΑΕΚ 0-4
|
2023-24
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
ΟΜ
|
Μπράιτον-ΑΕΚ 2-3
|
2023-24
|
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
|
3ος ΠΡ
|
Ντινάμο Ζάγκρεμπ-ΑΕΚ 1-2
|
2020-21
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
ΟΜ
|
Ζόρια Λουχάνσκ-ΑΕΚ 1-4
|
2020-21
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
3ος ΠΡ
|
Σεν Γκάλεν-ΑΕΚ 0-1
|
2019-20
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Πλέι οφ
|
Τραμπζόνσπορ-ΑΕΚ 0-2
|
2019-20
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
3ος ΠΡ
|
Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα-ΑΕΚ 0-2
|
2018-19
|
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
|
Πλέι οφ
|
Βιντεότον-ΑΕΚ 1-2
|
2017-18
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
ΟΜ
|
Ριέκα-ΑΕΚ 1-2
|
2011-12
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΟΜ
|
Στουρμ Γκρατς-ΑΕΚ 1-3
|
2010-11
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΟΜ
|
Χάιντουκ-ΑΕΚ 1-3
|
2010-11
|
ΟΥΕΦΑ
|
Πλέι οφ
|
Νταντί Γιουνάιτεντ-ΑΕΚ 0-1
|
2007-08
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΟΜ
|
Μλάντα Μπόλεσλαβ-ΑΕΚ 0-1
|
2006-07
|
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
|
3ος ΠΡ
|
Χαρτς-ΑΕΚ 1-2
|
2002-03
|
ΟΥΕΦΑ
|
3ος
|
Μακάμπι Χάιφα-ΑΕΚ 1-4
|
2002-03
|
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
|
3ος ΠΡ
|
ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 2-3
|
2001-02
|
ΟΥΕΦΑ
|
2ος
|
Όσιγιεκ-ΑΕΚ 1-2
|
2001-02
|
ΟΥΕΦΑ
|
1ος
|
Γκρεβενμάχερ-ΑΕΚ 0-2
|
1999-00
|
ΟΥΕΦΑ
|
1ος
|
Τορπέντο Κουτάισι-ΑΕΚ 0-1
|
1997-98
|
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ
|
1ος
|
Ντίναμποργκ-ΑΕΚ 2-4
|
1996-97
|
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ
|
2ος
|
Ολίμπια Λουμπλιάνα-ΑΕΚ 0-2
|
1996-97
|
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ
|
1ος
|
Χέμλον Χούμενε-ΑΕΚ 1-2
|
1994-95
|
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
|
Προκ
|
Ρέιντζερς-ΑΕΚ 0-1
|
1991-92
|
ΟΥΕΦΑ
|
1ος
|
Βλαζνία Σκόδρα-ΑΕΚ 0-1
|
1976-77
|
ΟΥΕΦΑ
|
2ος
|
Ντέρμπι Κάουντι-ΑΕΚ 2-3
|
1968-69
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
|
2ος
|
Κοπεγχάγη-ΑΕΚ 0-2