Τα 29 «ευρωπαϊκά» διπλά της ΑΕΚ (vids)

Πρώτη φορά η Ένωση τρία διπλά μέσα σε μια σεζόν, οι μεγάλες ευρωπαϊκές της νίκες

Ιστορικό από κάθε άποψη το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ στη Σλοβενία με την Τσέλιε. Όχι μόνο επειδή της σφραγίζει το εισιτήριο κατά 99,9% για τους προημιτελικούς του Κόνφερανς Λιγκ για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά και διότι η νίκη και το σκορ θέσπισαν δύο ρεκόρ στην πορεία της ομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Πρώτο: Είναι η ισοφάριση της νίκης με τη μεγαλύτερη διαφορά γκολ (τέσσερα) για ευρωπαϊκό ματς. Με 4-0 είχε νικήσει και την Ίντερ Εσκάλδες της Ανδόρας στην αρχή της περσινής της πορείας. Αλλά βέβαια είναι πολύ διαφορετικό το ειδικό βάρος μιας νίκης σε δεύτερο προκριματικό γύρο, μάλιστα εναντίον ομάδας από την Ανδόρα, σε σχέση μ’ έναν αγώνα προχωρημένης φάσης Μάρτιο μήνα.

Δεύτερο: Είναι η πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ που καταφέρνει να πάρει τρία διπλά σε μία αγωνιστική περίοδο. Και μάλιστα με ομάδες κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητες (Φιορεντίνα και Σαμσούνσπορ οι άλλες δύο). Ως τώρα είχε πετύχει σε επτά διαφορετικές περιόδους να κάνει δύο διπλά, αλλά ποτέ τρία.

Για την ιστορία, είναι η πέμπτη φορά που η ΑΕΚ πετυχαίνει τέσσερα γκολ εκτός έδρας. Εκτός από την Ανδόρα, το πέτυχε σε δύο ματς ειδικών συνθηκών (με Ζόρια Λουχάνσκ και Μακάμπι Χάιφα), αλλά και στο παιχνίδι στη Λετονία εναντίον της Ντίναμποργκ τη σεζόν 1997-98 για μια από τις τελευταίες «εκδόσεις» του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Στη λίστα που παρουσιάζουμε με τα 29 «διπλά» της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεχωρίζουν, φυσικά, το διπλό στην Αγγλία επί της Ντέρμπι Κάουντι με 3-2 στη μεγάλη πορεία της Ένωσης στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ της σεζόν 1996-97. Κι επίσης το διπλό στο «Άιμπροξ» επί της Ρέιντζερς που της άνοιξε το δρόμο για την συμμετοχή της στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό είναι το δέκατο «διπλό» που πετυχαίνει η ΑΕΚ σε βαλκανική χώρα και το έκτο εναντίον ομάδας της πρώην Γιουγκοσλαβίας,