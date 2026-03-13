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Τα 29 «ευρωπαϊκά» διπλά της ΑΕΚ (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Πρώτη φορά η Ένωση τρία διπλά μέσα σε μια σεζόν, οι μεγάλες ευρωπαϊκές της νίκες

Ιστορικό από κάθε άποψη το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ στη Σλοβενία με την Τσέλιε. Όχι μόνο επειδή της σφραγίζει το εισιτήριο κατά 99,9% για τους προημιτελικούς του Κόνφερανς Λιγκ για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά και διότι η νίκη και το σκορ θέσπισαν δύο ρεκόρ στην πορεία της ομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Πρώτο: Είναι η ισοφάριση της νίκης με τη μεγαλύτερη διαφορά γκολ (τέσσερα) για ευρωπαϊκό ματς. Με 4-0 είχε νικήσει και την Ίντερ Εσκάλδες της Ανδόρας στην αρχή της περσινής της πορείας. Αλλά βέβαια είναι πολύ διαφορετικό το ειδικό βάρος μιας νίκης σε δεύτερο προκριματικό γύρο, μάλιστα εναντίον ομάδας από την Ανδόρα, σε σχέση μ’ έναν αγώνα προχωρημένης φάσης Μάρτιο μήνα.

Δεύτερο: Είναι η πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ που καταφέρνει να πάρει τρία διπλά σε μία αγωνιστική περίοδο. Και μάλιστα με ομάδες κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητες (Φιορεντίνα και Σαμσούνσπορ οι άλλες δύο). Ως τώρα είχε πετύχει σε επτά διαφορετικές περιόδους να κάνει δύο διπλά, αλλά ποτέ τρία.

Για την ιστορία, είναι η πέμπτη φορά που η ΑΕΚ πετυχαίνει τέσσερα γκολ εκτός έδρας. Εκτός από την Ανδόρα, το πέτυχε σε δύο ματς ειδικών συνθηκών (με Ζόρια Λουχάνσκ και Μακάμπι Χάιφα), αλλά και στο παιχνίδι στη Λετονία εναντίον της Ντίναμποργκ τη σεζόν 1997-98 για μια από τις τελευταίες «εκδόσεις» του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Στη λίστα που παρουσιάζουμε με τα 29 «διπλά» της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεχωρίζουν, φυσικά, το διπλό στην Αγγλία επί της Ντέρμπι Κάουντι με 3-2 στη μεγάλη πορεία της Ένωσης στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ της σεζόν 1996-97. Κι επίσης το διπλό στο «Άιμπροξ» επί της Ρέιντζερς που της άνοιξε το δρόμο για την συμμετοχή της στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό είναι το δέκατο «διπλό» που πετυχαίνει η ΑΕΚ σε βαλκανική χώρα και το έκτο εναντίον ομάδας της πρώην Γιουγκοσλαβίας,

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΦΑΣΗ

ΑΓΩΝΑΣ

2025-26

ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ

16

Τσέλιε-ΑΕΚ 0-4

2025-26

ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ

ΟΜ

Σαμσούνσπορ-ΑΕΚ 1-2

2025-26

ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ

ΟΜ

Φιορεντίνα-ΑΕΚ 0-1

2024-25

ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ

2ος ΠΡ

Ίντερ Εσκάλδες-ΑΕΚ 0-4

2023-24

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

ΟΜ

Μπράιτον-ΑΕΚ 2-3

2023-24

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

3ος ΠΡ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-ΑΕΚ 1-2

2020-21

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

ΟΜ

Ζόρια Λουχάνσκ-ΑΕΚ 1-4

2020-21

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

3ος ΠΡ

Σεν Γκάλεν-ΑΕΚ 0-1

2019-20

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Πλέι οφ

Τραμπζόνσπορ-ΑΕΚ 0-2

2019-20

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

3ος ΠΡ

Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα-ΑΕΚ 0-2

2018-19

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Πλέι οφ

Βιντεότον-ΑΕΚ 1-2

2017-18

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

ΟΜ

Ριέκα-ΑΕΚ 1-2

2011-12

ΟΥΕΦΑ

ΟΜ

Στουρμ Γκρατς-ΑΕΚ 1-3

2010-11

ΟΥΕΦΑ

ΟΜ

Χάιντουκ-ΑΕΚ 1-3

2010-11

ΟΥΕΦΑ

Πλέι οφ

Νταντί Γιουνάιτεντ-ΑΕΚ 0-1

2007-08

ΟΥΕΦΑ

ΟΜ

Μλάντα Μπόλεσλαβ-ΑΕΚ 0-1

2006-07

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

3ος ΠΡ

Χαρτς-ΑΕΚ 1-2

2002-03

ΟΥΕΦΑ

3ος

Μακάμπι Χάιφα-ΑΕΚ 1-4

2002-03

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

3ος ΠΡ

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 2-3

2001-02

ΟΥΕΦΑ

2ος

Όσιγιεκ-ΑΕΚ 1-2

2001-02

ΟΥΕΦΑ

1ος

Γκρεβενμάχερ-ΑΕΚ 0-2

1999-00

ΟΥΕΦΑ

1ος

Τορπέντο Κουτάισι-ΑΕΚ 0-1

1997-98

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ

1ος

Ντίναμποργκ-ΑΕΚ 2-4

1996-97

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ

2ος

Ολίμπια Λουμπλιάνα-ΑΕΚ 0-2

1996-97

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ

1ος

Χέμλον Χούμενε-ΑΕΚ 1-2

1994-95

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Προκ

Ρέιντζερς-ΑΕΚ 0-1

1991-92

ΟΥΕΦΑ

1ος

Βλαζνία Σκόδρα-ΑΕΚ 0-1

1976-77

ΟΥΕΦΑ

2ος

Ντέρμπι Κάουντι-ΑΕΚ 2-3

1968-69

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

2ος

Κοπεγχάγη-ΑΕΚ 0-2

 

Τα 29 «ευρωπαϊκά» διπλά της ΑΕΚ (vids)