Η ΑΕΚ... έδιωξε τον Μαέφσκι – Με νέο προπονητή η Τσέλιε στη ρεβάνς

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τσέλιε αποτελεί ο Ιβάν Μαέφσκι, λίγες ώρες μετά την εμφατική νίκη της ΑΕΚ με 4-0. Το διαζύγιο ήταν αναμενόμενο, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση εδώ και καιρό.
Στην ανακοίνωσή της η Τσέλιε αναφέρεται: «Ο Ιβάν Μαέφσκι δεν είναι πλέον προπονητής της ομάδας-μέλους της Τσέλιε. Η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ιβάν για την επαγγελματική του στάση, τη σκληρή δουλειά και την προσπάθειά του τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Ο σύλλογος θα ορίσει τον διάδοχό του σήμερα».
Ο νέος προπονητής αναμένεται να είναι ο Βίτορ Καμπέλος. Ο 50χρονος Πορτογάλος έχει πλούσια εμπειρία σε ομάδες της πατρίδας του αλλά και της Μέση Ανατολής, και κρίθηκε πως μπορεί να βγάλει την Τσέλιε από την αγωνιστική κάμψη.
Ivan Mayeuski ni več trener članske ekipe NK Celje— NK Celje (@NKCelje) March 13, 2026
NK Celje se Ivanu zahvaljuje za njegov profesionalen odnos, delavnost in trud v zadnjih šestih tednih.
Klub bo njegovega naslednika imenoval danes. pic.twitter.com/FMbuKSoa6V