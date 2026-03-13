Η ΑΕΚ... έδιωξε τον Μαέφσκι – Με νέο προπονητή η Τσέλιε στη ρεβάνς

Το διαζύγιο με τον Ιβάν Μαέφσκι ανακοίνωσε η Τσέλιε, μετά τη βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τσέλιε αποτελεί ο Ιβάν Μαέφσκι, λίγες ώρες μετά την εμφατική νίκη της ΑΕΚ με 4-0. Το διαζύγιο ήταν αναμενόμενο, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση εδώ και καιρό.

Στην ανακοίνωσή της η Τσέλιε αναφέρεται: «Ο Ιβάν Μαέφσκι δεν είναι πλέον προπονητής της ομάδας-μέλους της Τσέλιε. Η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ιβάν για την επαγγελματική του στάση, τη σκληρή δουλειά και την προσπάθειά του τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Ο σύλλογος θα ορίσει τον διάδοχό του σήμερα».

Ο νέος προπονητής αναμένεται να είναι ο Βίτορ Καμπέλος. Ο 50χρονος Πορτογάλος έχει πλούσια εμπειρία σε ομάδες της πατρίδας του αλλά και της Μέση Ανατολής, και κρίθηκε πως μπορεί να βγάλει την Τσέλιε από την αγωνιστική κάμψη.

