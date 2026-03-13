Στον «αέρα» το Finalissima: Διαφωνίες για την έδρα απειλούν τη διεξαγωγή του

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να ακυρωθεί το Finalissima, καθώς υπάρχουν έντονες διαφωνίες για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα.

Αρχικά, το παιχνίδι είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Κατάρ. Ωστόσο, η ένταση και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή οδήγησαν τη FIFA στην απόφαση να μεταφέρει την αναμέτρηση στην Ευρώπη.

Μετά από εξέταση διαφόρων επιλογών, η παγκόσμια ομοσπονδία κατέληξε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου ως πιθανή έδρα του αγώνα. Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αργεντινής εξέφρασε έντονη διαφωνία με τη διεξαγωγή του αγώνα σε ισπανικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σωστό να πραγματοποιηθεί σε γήπεδο που θεωρείται έδρα του αντιπάλου.

Ως εναλλακτική λύση πρότεινε τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στο Ολίμπικο στη Ρώμη.

Η αδυναμία συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στη FIFA, η οποία φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσης του Finalissima.

Μάλιστα, το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πίεση, καθώς η αναμέτρηση – θεωρητικά – θα έπρεπε να διεξαχθεί σε περίπου δύο εβδομάδες, στις 27 Μαρτίου.

