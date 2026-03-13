ΑΕΚ: Ανέβηκε 66 θέσεις και φτιάχνει το ευρωπαϊκό της μέλλον

Η ΑΕΚ κάνει φέτος στην Ευρώπη ότι δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια και φτιάχνει το ευρωπαϊκό της μέλλον.

Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει φέτος η ΑΕΚ στην Ευρώπη, αποκαθιστώντας το ευρωπαϊκό της στάτους. Η νίκη στο Τσέλιε ήταν η 8η φέτος σε 13 παιχνίδια στο Conference League από το καλοκαίρι, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ, αλλά έχει και πολλαπλά οφέλη. Παράλληλα έχει τέσσερις ισοπαλίες και μόλις μια ήττα.

Αυτή η επίδοση έχει… απογειώσει την Ένωση στην κατάταξη των συλλόγων στην UEFA. Το καλοκαίρι ξεκίνησε από τη θέση 159 και μετά και τη χθεσινή νίκη, βρίσκεται στην 93η θέση έχοντας τη δυνατότητα να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Στη σχετική λίστα, ο Ολυμπιακός είναι 32ος, ο ΠΑΟΚ 51ος και ο Παναθηναϊκός 75ος, όλοι τους όμως χάρη στις πορείες που είχαν την προηγούμενη πενταετία, όταν η ΑΕΚ δεν είχε κάνει αξιοσημείωτες παρουσίες στα Κύπελλα Ευρώπης.

Φέτος όμως οι «κιτρινόμαυροι» κάνουν τρομερά πράγματα στην Ευρώπη, καθώς έχουν συγκεντρώσει 15.000 βαθμούς και έχουν την 33η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη την τρέχουσα περίοδο. Βρίσκεται πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό, που είναι 32ος με 15.750, χάρη κυρίως στο υψηλό μπόνους πρόκρισης στα play in του Champions League (7.750).

Η ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Τσέλιε την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τον ξεπεράσει και να έχει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, που μετά από τη νίκη επί της Μπέτις έφτασε τους 13.250 βαθμούς είναι 43ος, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 57η θέση (11.000).

Η εντυπωσιακή άνοδος της ΑΕΚ θα έχει άμεση επίπτωση στις προσεχείς κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φέρνοντάς τη στις περισσότερες περιπτώσεις στο γκρουπ των ισχυρών.

