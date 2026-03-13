Ισπανικά ΜΜΕ: «Συντριβή της Μπέτις από τον Μπενίτεθ»

Για κατάρρευση και συντριβή της Μπέτις στο ΟΑΚΑ κάνουν λόγο τα ισπανικά ΜΜΕ, μετά τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού επί των Ανδαλουσιανών, ενώ ορισμένοι αμφισβητούν το -καθαρό- πέναλτι στον Σφιντέρσκι.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Europa League, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Μπέτις, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες στο τελευταίο μισάωρο.

Στην ιβηρική γίνεται έντονη κριτική στο σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, αλλά υπάρχει και πίστη ενόψει της ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα.

«Συντριβή της Μπέτις από τον Μπενίτεθ», αναφέρει στον τίτλο της η καταλανική "Sport", στην ηλεκτρονική της έκδοση. «Η ομάδα του Πελεγκρίνι έχασε στην Αθήνα και πρέπει να επιστρέψει στο Λα Καρτούχα».

Για «κατάρρευση της Μπέτις στην Αθήνα» κάνει λόγο η μαδριλένικη «AS», προσθέτοντας ότι οι Ανδαλουσιάνοι είχαν την κατοχή αλλά και πολύ προβλέψιμο παιχνίδι, ενώ δεν εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημά τους και τιμωρήθηκαν με το πέναλτι στο τέλος.

Παράλληλα όμως το ίδιο μέσο σημειώνει ότι: «Δεν έχει τελειώσει ακόμα», εκφράζοντας την πίστη που υπάρχει ενόψει της ρεβάνς στις τάξεις της Μπέτις.

Όσο για τη «Marca», γράφει στον τίτλο του άρθρου της ότι: «Ένα οριακό πέναλτι περιπλέκει τη ζωή της Μπέτις μετά από μισή ώρα με αριθμητικό πλεονέκτημα» και προσθέτει πως η ομάδα του Πελεγκρίνι έχασε μία χρυσή ευκαιρία στο ΟΑΚΑ, εκφράζοντας ενστάσεις για το «αμφισβητούμενο πέναλτι» που δόθηκε «σε μία φαινομενικά ασήμαντη φάση».

Η «El Pais» από την πλευρά της σημειώνει ότι: «Η Μπέτις παίζει με τη φωτιά και καίγεται απέναντι στον Παναθηναϊκό», αναφέροντας κι εκείνη ότι είχε προβλέψιμη επίθεση η ισπανική ομάδα, ενώ «ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ έστησε πολύ αποτελεσματική άμυνα».

«Ο Παναθηναϊκός χτυπά την Μπέτις στο τέλος», γράφει η «Cadena» που στέκεται στις αναξιοποίητες ευκαιρίες της Μπέτις.