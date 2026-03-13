ΑΕΚ: Killer ο Βάργκα, σκόραρε φέτος και στις τρεις διοργανώσεις της UEFA

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έχει καταφέρει φέτος να βρει δίχτυα και στις τρεις διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας 11 γκολ.

Δεινός σκόρερ είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα και γι’ αυτό τον απέκτησε η ΑΕΚ. Με το γκολ που πέτυχε χθες, στη νίκη της Ένωσης επί της Τσέλιε με 4-0, ο Ούγγρος φορ κατάφερε κάτι απίθανο: έχει σκοράρει φέτος σε όλες τις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Ο Βάργκα άνοιξε με κεφαλιά το σκορ για την ΑΕΚ στη Σλοβενία μόλις στο 3’ και έχασε ο ίδιος αρκετές ευκαιρίες να σημειώσει κι άλλα τέρματα, έχοντας κι ένα δοκάρι. Κι αυτό το έκανε στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα».

Στο πρώτο μισό της σεζόν, ως παίκτης της Φερεντσβάρος, ο Βάργκα σημείωσε έξι γκολ στα προκριματικά του Champions League και σκόραρε ακόμα τέσσερις φορές στη League Phase του Europa League. Με το γκολ που πέτυχε χθες στη φάση των «16» του Conference League, έφτασε τα 11 ευρωπαϊκά τέρματα φέτος, σε όλες τις διοργανώσεις!

