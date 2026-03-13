Ολυμπιακός: Τα πλάνα για «διπλό» στο Ηράκλειο – Σκέψεις για δυο επιθετικούς

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει τα πλάνα του για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, με τη νίκη να είναι μονόδρομος.

Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον ΟΦΗ το Σάββατο (14/3, 17:00) στο Παγκρήτιο. Στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, και γι’ αυτό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει τα πλάνα του και σκέφτεται σχήμα με δύο επιθετικούς. Αναγκαστικά θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα, καθώς ο Μπρούνο είναι τιμωρημένος και ο Έσε ταλαιπωρείται από μια θλάση.

Δεν αποκλείεται ο Ποντένσε να επιστρέψει στο βασικό σχήμα, ενώ οι Ταρέμι-Ελ Κααμπί ίσως αποτελέσουν το επιθετικό δίδυμο, μιας και ο Βάσκος τεχνικός παίζει με δύο φορ, κόντρα σε άμυνα με τρεις, όπως αυτή του ΟΦΗ. Στα χαφ, ο Σιπιόνι ίσως προτιμηθεί αντί του Γκαρθία.

