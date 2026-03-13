Παναθηναϊκός: Ισοφάρισε το καλύτερο αήττητο ευρωπαϊκό σερί στην ιστορία του

Επτά ευρωπαϊκά παιχνίδια χωρίς ήττα μετρά ήδη φέτος ο Παναθηναϊκός, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη χθες επί της Μπέτις με 1-0, που του δίνει ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League και διευρύνει το αήττητο σερί του στην Ευρώπη.

Φέτος, στα 13 ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν δώσει οι «πράσινοι», μετρούν δύο ήττες στη League Phase, με την τελευταία να είναι αυτή στην Ολλανδία από τη Φέρενορντ με 2-1, στις 23/10. Έκτοτε, η ομάδα τρέχει ένα σερί επτά αγώνων χωρίς ήττα, με τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Αυτό είναι και το καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού, καθώς ήταν αήττητος σε επτά ματς από τις 29/9/1982 ως τις 20/03/1985, σύμφωνα με το soccerbase.gr. Αν δεν χάσει από την Μπέτις στη ρεβάνς στην Ισπανία, θα κάνει νέο ρεκόρ στην ιστορία του, με οκτώ, μέσα στην ίδια σεζόν μάλιστα.