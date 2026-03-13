Marca: «Ο Γιόβιτς και η ΑΕΚ στρέφουν το βλέμμα τους στο Βαγέκας»

Η ΑΕΚ αναμένεται να αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στους «8» του Conference League, με την ισπανική «Marca» να μην ξεχνά τον Λούκα Γιόβιτς.

Με την επιβλητική νίκη της στη Σλοβενία με 4-0 επί της Τσέλιε, η ΑΕΚ έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Conference League και πιθανότερος αντίπαλός της είναι η Ράγιο Βαγιεκάνο που νίκησε στην Τουρκία 3-1 τη Σάμσουνσπορ. Γι’ αυτό και η ισπανική «Marca» κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επιστροφή του Λούκα Γιόβιτς στη Μαδρίτη, μιας και έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ.

«Ο Γιόβιτς και η ΑΕΚ στρέφουν το βλέμμα τους στο Βαγέκας», αναφέρει στην ιστοσελίδα της, ενώ συμπληρώνει: «Η ΑΕΚ είναι πιθανότατα η αντίπαλος της Ράγιο στα προημιτελικά. Είχε ένα άνετο ματς απέναντι στην Τσέλιε. Τη διέλυσε και ουσιαστικά εξασφάλισε τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο».