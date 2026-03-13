Οι Πανηγυρισμοί στο Telecom Center Athens για το γκολ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπέτις (vid)

Μια άκρως Παναθηναϊκή βραδιά έζησαν οι φίλοι του Τρυφυλλιού, με τους πανηγυρισμούς για το 1-0 επί της Μπέτις να... φτάνουν μέχρι το Telecom Center Athens.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα οι φίλοι των «πράσινων» που βρίσκονται στις εξέδρες του Telecom Center Athens, ενημερώθηκαν για το γκολ που σημείωσε η ποδοσφαιρική ομάδα στην αναμέτρηση με την Μπέτις, που διεξάγονταν στο ΟΑΚΑ.

Μόλις ο Ταμπόρδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα η ιαχή «γκολ» έσεισε το Telecom Center Athens, με τους φίλους του Τριφυλλιού να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους το γκολ του Αργεντινού μεσοεπιθετικού και λίγη ώρα αργότερα γιόρτασαν και τη νίκη της μπασκετικής ομάδας.