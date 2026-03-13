Πελεγκρίνι: «Ο Παναθηναϊκός έχει συγκεκριμένο σχέδιο παιχνιδιού, θα προσπαθήσουμε για την ανατροπή»

Ο προπονητής της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό, τόνισε ότι οι πράσινοι έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο παιχνιδιού και ότι οι «βερδιμπλάνκος» θα παλέψουν για την ανατροπή στη ρεβάνς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Έχω ανάμεικτα συναισθήματα μετά από αυτόν τον αγώνα. Είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θυμάμαι οι αντίπαλοί μας να είχαν κάποια ξεκάθαρη ευκαιρία ή ο τερματοφύλακάς μας να χρειάστηκε να κάνει κάποια κρίσιμη απόκρουση.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Απομένουν 90 λεπτά στο γήπεδό μας και θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι παίξαμε περισσότερο από καλά. Ωστόσο, μας έλειψε η δημιουργικότητα στα λεπτά που είχαμε αριθμητική υπεροχή.

Γνωρίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει διαθέσιμους τους παίκτες που απουσίαζαν απόψε για τον δεύτερο αγώνα, αλλά δεν με απασχολεί αυτό. Έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο παιχνιδιού. Το μόνο που με απασχολεί είναι να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να προσπαθήσουμε να ισοφαρίσουμε τη σειρά και να προκριθούμε. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι στην προσπάθειά μας για την πρόκριση».