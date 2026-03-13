Μετά από 11 χρόνια ο Παναθηναϊκός νίκησε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε αποβολή

Ο Ανάς Ζαρουρί, αποβλήθηκε από τον Πολωνό ρέφερι, Σιμόν Μαρτσίνιακ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως παρά το αριθμητικό μειονέκτημα οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.
Οι αριθμητικές ισορροπίες, άλλωστε αποκαταστάθηκαν με την αποβολή του Γιορέντε, στο πέναλτι που υπέπεσε ο Ισπανός από το οποίο προήλθε το 1-0 του Παναθηναϊκού, που ήταν και το τελικό σκορ.
Αυτή, μάλιστα ήταν η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 11 χρόνια που οι «πράσινοι» πανηγύρισαν νίκη στην Ευρώπη, έχοντας αποβολή και συγκεκριμένα, από 28/7 του 2015 και το 2-1 επί της Μπριζ.
Μετά από 11 σχεδόν χρόνια ο Παναθηναϊκός νίκησε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, που είχε αποβολή. Στις 28.07.2015 ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 2-1 τη Μπριζ και μάλιστα είχε σκοράρει το νικητήριο μετά την αποβολή του Σέρχιο Σάντσεθ. #Panathinaikos pic.twitter.com/fG5w8tTX7H— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) March 12, 2026