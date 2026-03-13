Μετά από 11 χρόνια ο Παναθηναϊκός νίκησε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε αποβολή

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας της Μπέτις με 1-0 στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τους «16» του Europa League, με το Τριφύλλι να παίζει με παίκτη λιγότερο από το 59o λεπτό.

Ο Ανάς Ζαρουρί, αποβλήθηκε από τον Πολωνό ρέφερι, Σιμόν Μαρτσίνιακ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως παρά το αριθμητικό μειονέκτημα οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Οι αριθμητικές ισορροπίες, άλλωστε αποκαταστάθηκαν με την αποβολή του Γιορέντε, στο πέναλτι που υπέπεσε ο Ισπανός από το οποίο προήλθε το 1-0 του Παναθηναϊκού, που ήταν και το τελικό σκορ.

Αυτή, μάλιστα ήταν η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 11 χρόνια που οι «πράσινοι» πανηγύρισαν νίκη στην Ευρώπη, έχοντας αποβολή και συγκεκριμένα, από 28/7 του 2015 και το 2-1 επί της Μπριζ.