Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία στην Σλοβενία με την «τεσσάρα» στην Τσέλιε

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν στο ματς με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και προηγήθηκαν με 0-3 στο ημίχρονο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ σε εκτός έδρας ματς.
Η Ένωση, μάλιστα είχε να σκοράρει τρία γκολ σε εκτός έδρας ματς για πάνω από δύο χρόνια, αφού η τελευταία φορά ήταν στις 21 Ιανουαρίου του 2024 στο ευρύ 0-5 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ΑΕΚ πετυχαίνει τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μάλιστα σε επίσημο παιχνίδι είχε να το κάνει πάνω από δύο χρόνια, 21.01.2024 Ατρόμητος - ΑΕΚ 0-5 (0-3) #AEK pic.twitter.com/iDRkpRmMOf— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) March 12, 2026