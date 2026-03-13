Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία στην Σλοβενία με την «τεσσάρα» στην Τσέλιε

Η ΑΕΚ έκανε άλμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League, μετά τη νίκη της με 4-0 στην έδρα της Τσέλιε, σε μια ιστορική βραδιά για την Ένωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν στο ματς με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και προηγήθηκαν με 0-3 στο ημίχρονο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ σε εκτός έδρας ματς.

Η Ένωση, μάλιστα είχε να σκοράρει τρία γκολ σε εκτός έδρας ματς για πάνω από δύο χρόνια, αφού η τελευταία φορά ήταν στις 21 Ιανουαρίου του 2024 στο ευρύ 0-5 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι.