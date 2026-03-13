Πότε μπορούν να αιτηθούν αναβολή στη Super League λόγω Ευρώπης ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά σε Europa και Conference League αντίστοιχα.

Οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας, σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να αιτηθούν αναβολή σε αναμέτρηση πρωταθλήματος λόγω Ευρώπης, κάτι που όμως αλλάζει σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά.

Συγκεκριμένα, βάση του κανονισμού της Λίγκας, όποια ομάδα συμμετέχει στα προημιτελικά κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπορεί να αιτηθεί αναβολής -που θα γίνει αποδεκτή- του αγώνα του στην Super League που είναι ενδιάμεσα στα δύο ματς των «8».

Εφόσον μάλιστα υπάρξει πρόκριση στα ημιτελικά, τότε μπορεί να αιτηθεί αναβολή, είτε για το ματς που προηγείται του πρώτου ημιτελικού είτε εκ νέου για το ενδιάμεσο των δύο ευρωπαϊκών του αναμετρήσεων και εάν φτάσει ως τον τελικό τότε δεν μπορεί να οριστεί εγχώριο παιχνίδι στις επτά προηγούμενες ημερολογιακές ημέρες.