Μαρίν: «Χαρούμενος για το αποτέλεσμα, ευγνώμων στον κόσμο, απίστευτα όσα κάνουν»

Οι δηλώσεις του Ρουμάνου μέσου μετά τον θρίαμβο της ΑΕΚ στη Σλοβενία, σε ένα ματς που έδωσε ασίστ για το 0-1, ενώ από τα δικά του πόδια (σ.σ. φάουλ στο δοκάρι) ο Μουκουντί διαμόρφωσε το 0-4.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν μετά το Τσέλιε - ΑΕΚ 0-4:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα, δεν είναι εύκολο, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι και πρέπει να κάνουμε ανάλογη εμφάνιση για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος. Παίζω στον άξονα. Ναι, έχω 9 ασίστ και αν το φάουλ μετρήσει ως τέτοια στο 0-4, θα έχω 10. Τα γκολ και οι ασίστ είναι μπόνους στην απόδοσή μου. Θέλω απλά να βοηθάω την ομάδα με κάθε τρόπο.

Είμαστε ευγνώμονες στον κόσμο! Κάνουν τόσα χιλιόμετρα για να μας στηρίξουν. Το συζητούσαμε με τον Γκατσίνοβιτς στον πρωινό περίπατο, είναι απίστευτο ότι βρίσκονται παντού, σε κάθε παιχνίδι σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, το εκτιμούμε».