Προπονητής Τσέλιε: «Θα μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ η ΑΕΚ»

Όπως ήταν φυσικό ο προπονητής της Τσέλιε, Ιβάν Μαέφσκι δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευση του μετά το 0-4 από την ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός των Σλοβένων:



«Δεν ήμασταν στο 100%. Είναι γεγονός. Είχαμε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν αφήνεις τον αντίπαλο να μπει στην περιοχή έτσι, δυσκολεύουν τα πράγματα. Όχι δεν με απογοήτευσαν οι παίκτες μου. Αυτή η είναι κατάσταση. Ήταν αφοσιωμένοι και προσπάθησαν να παίξουν. Το γκολ που δεχθήκαμε νωρίς άλλαξαν τα πράγματα».

Πότε είδε τέτοιο λάθος από παίκτη: «Πάει πολύς καιρός. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο».

Για το τι είπαν στο ημίχρονο: «Στο ημίχρονο χάναμε 0-3. Η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τα λάθη μας, αλλά τελικά χάσαμε. Έχουμε ακόμα ένα ματς να παίξουμε στην Αθήνα. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη και να γίνονται θαύματα. Θα αρχίσουν να τρέχουν και να παίζουν. Το θέμα είναι όταν δεν είχαμε τη μπάλα. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι».