Η ΑΕΚ κάνει τον κόσμο της να ονειρεύεται

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου είδε την ΑΕΚ να κάνει σμπαράλια την Τσέλιε και να μην έχει φραγμούς και ταβάνια στα όνειρα της

Κάποιες φορές, για να έχεις ολοκληρωμένη την εικόνα και να ξέρεις καλά που βρίσκεσαι και που πηγαίνεις, πρέπει να κάνεις 1-2 βήματα προς τα πίσω και να βλέπεις το παρελθόν. Επειτα απ’ όσα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης στην Σλοβενία και το έπος της ΑΕΚ επί της Τσέλιε, μοιραία το μυαλό γύρισε πίσω. Τότε που το ημερολόγιο έγραφε 2 Οκτωβρίου και η Ενωση βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο για την πρεμιέρα της τελικής φάσης του Κόνφερενς Λιγκ. Τότε, η ΑΕΚ πιάστηκε απροετοίμαστη, ανέτοιμη, δέχτηκε την πρώτη ήττα της σεζόν με το βαρύ 3-1 και ένιωσε τον πρώτο κλυδωνισμό.

Ακολούθησαν σε εκείνο τον κακό Οκτώβριο και άλλα ματς που «πλήγωσαν» την ΑΕΚ και της έδειξαν ξεκάθαρα πως θα έπρεπε να δουλέψει περισσότερο. Ωστόσο, ίδιον των ομάδων που δεν είναι απλά μεγάλες, αλλά είναι με πρωταθληματική φτιαξιά, είναι να ατσαλώνονται από τα λάθη και τις κακές στιγμές τους. Η ΑΕΚ το έπραξε. Δούλεψε σε όλα τα επίπεδα και έτσι έφτασε το βράδυ της Πέμπτης, πέντε μήνες και κάτι από εκείνο το πρώτο συναπάντημα με την Τσέλιε, να σμπαραλιάσει την αντίπαλο της και να καθαρίσει ουσιαστικά από το πρώτο παιχνίδι την παρουσία της στα προημιτελικά της Ευρώπης.

Η εξέλιξη της ΑΕΚ

Είναι μια διαδικασία που η ΑΕΚ την δούλεψε και την εξέλιξε παιχνίδι με το παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο, πως πέραν της Τσέλιε σε εκείνο τον κακό Οκτώβρη η ΑΕΚ είχε χάσει ακόμα από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Λίγους μήνες έπειτα, απαιτήθηκε ο μακελάρης για να μην φύγει ηττημένος ο Ολυμπιακός από τα Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μπόλικη δόση τύχης για να μην ηττηθεί μέσα στην Τούμπα. Ξέρω βέβαια πως τα αφηγήματα δεν εξυπηρετούνται απ’ όλο αυτό, αλλά στα μέσα του Μάρτη η ΑΕΚ είναι πρώτη στο πρωτάθλημα και με το ενάμιση πόδι στα προημιτελικά της Ευρώπης. Not bad που λένε και στο χωριό μου.

Η εμφατική παρουσία της ΑΕΚ απέναντι στην Τσέλιε, η σαρωτική επικράτηση με αυτό το απίθανο πρώτο ημίχρονο, ήταν πραγματικά κάτι που δείχνει πως αυτή η ομάδα όσο περνά ο χρόνος γίνεται καλύτερη. Και να το πω σε ορισμένους που ζουν στον δικό τους κόσμο, η ΑΕΚ θα έχει από εδώ και πέρα πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια υψηλού ανταγωνισμού, όπως της αρέσει να παίζει. Οσο η μπάλα παίζεται εντός αγωνιστικού χώρου και δεν έχουμε περίεργους που ανακαλύπτουν ιστορίες γι’ αγρίους και «μαϊμουδιές», είναι απλά η καλύτερη.

Εργο Νίκολιτς

Ας μην χαλάμε το μυαλό μας με τους περίεργους. Ετσι κι αλλιώς, όσα ιστορικά και ανεπανάληπτα πέτυχε η ΑΕΚ στην Σλοβενία θα μνημονεύονται για καιρό. Γιατί δεν είναι μόνο πως ισοφάρισε την πιο ευρεία νίκη της εκτός έδρας, δεν είναι μόνο πως σκόραρε πρώτη φορά τρία γκολ σε ένα ημίχρονο, αλλά πως η ΑΕΚ το έπραξε αυτό όντας στους 16 της διοργάνωσης. Είναι μεγάλη υπόθεση όλο αυτό, άκρως σημαντικό και απόλυτα ενδεικτικό των όσων πραγματικά μπορεί να κάνει και που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα.

Είναι άξιο αναφοράς πως όλα αυτά τα έκανε με τον Γιόβιτς να κάνει μαγικό παιχνίδι και να μοιράζει μπάλες σαν δεκάρι περιοπής, δίχως καν να σκοράρει. Είδε τον Βάργκα να κάνει πάλι του… κεφαλιού του και να αποδεικνύει γιατί ο Ηλιόπουλος ξόδεψε 5 εκατ. ευρώ για να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα». Αλλά θα είναι άδικο να μιλήσουμε μόνο για ατομικές ικανότητες. Το σπουδαίο είναι η ομάδα και πως έχει καταφέρει ο Νίκολιτς να δώσει ρόλους, να βρει «χημείες» και να μπορεί να αξιοποιήσει τα συν κάθε ποδοσφαιριστή.

Το όνειρο

Δεν είναι τυχαίο, πως η μοναδική φάση που ανησύχησε πραγματικά η ΑΕΚ ήρθε στις καθυστερήσεις και από πόδι παίκτη της… ΑΕΚ σε εκείνη την στραβοκλωτσιά του Πήλιου. Η ΑΕΚ είναι εξαιρετική στην αμυντική συνοχή της, δέχεται ελάχιστες φάσεις και έχει βρει αρχές στο παιχνίδι της που την κάνουν ευθέως ανταγωνιστική για κάθε αντίπαλο. Ολο το θέμα είναι πως η ΑΕΚ συνεχίζει να κάνει την διαφορά, δείχνει με κάθε τρόπο πως θα διεκδικήσει ως το φινάλε ό,τι της αναλογεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Για να μην ξεχνιόμαστε, η ΑΕΚ βρίσκεται ουσιαστικά στα προημιτελικά και γίνεται η μοναδική ομάδα που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο σε όλες τις διοργανώσεις που έχει συμμετάσχει. Δεν απεμπόλησε την Ευρώπη, επειδή η Ευρώπη καταξιώνει και είναι σημαντικό να βρίσκεται εκεί, όσο μπορεί και όπου να φτάσει. Ο κόσμος της πάντως, όσο περνούσε η ώρα, φώναζε πιο δυνατά και πίστευε με βάση αυτά που έβλεπε, πως αυτή η ομάδα μπορεί να πάρει ακόμα και το ευρωπαϊκό. Λέτε;

