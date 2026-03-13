Νίκολιτς: «Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα - Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, κοιτάμε Ατρόμητο και μετά την ρεβάνς»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά το 0-4 στην Σλοβενία επί της Τσέλιε συνεχάρη τους παίκτες του για την εμφάνιση και τη νίκη αλλά στάθηκε και στις χαμένες ευκαιρίες.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο τόνισε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε και τους οπαδούς μας που ήρθαν. Είναι περίεργο αλλά θα πω ότι δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα καθώς χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο ματς στο Περιστέρι που θα είναι δύσκολο για πολλούς λόγους. Σεβαστήκαμε τον αντίπαλο. Όταν δεν δείχνεις σεβασμό τιμωρείσαι. Σήμερα δείξαμε συγκέντρωση, είχαμε ενέργεια, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ξέραμε την Τσέλιε από το πρώτο ματς. Ήμασταν προετοιμασμένοι καλύτερα για να δείξουμε ότι δεν ήταν ρεαλιστικό το πρώτο παιχνίδι. Τακτικά παίξαμε πολύ καλύτερα και είχαμε πολλή ενέργεια. Στο πρώτο μέρος θα μπορούσαμε να σκοράρουμε κι άλλα τέρματα. Η Τσέλιε είναι μια καλή ομάδα και τους εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για τη ρεβάνς όμως».

Για το αν έπαιξε ρόλο το γκολ που μπήκε νωρίς: «Δεν έπαιξε ρόλο ότι σκοράραμε νωρίς. Και στο πρώτο ματς είχαμε σκοράρει νωρίς. Δεν ήταν καθοριστικό. Βοήθησε αλλά δεν ήταν κρίσiμo».

Για το ότι η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στο ματς, συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη συνέχεια έριξε την ένταση και διαχειρίστηκε το σκορ: «Σίγουρα δεν το είχαμε προβλέψει αυτό το ξεκίνημα. Αλλά στη συνέχεια μπορέσαμε να δώσουμε λεπτά συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν παίξει τόσο. Το αποτέλεσμα βοήθησε σε αυτό. Θέλαμε επίσης να προστατέψουμε παίκτες και να δώσουμε σε άλλους χρόνο συμμετοχής».