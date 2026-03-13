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Οι πανηγυρισμοί των παικτών και των οπαδών της ΑΕΚ για τον θρίαμβο στο Τσέλιε! (vid)

Ποδόσφαιρο
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H AEK σημείωσε τεράστια νίκη με 0-4 στην Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε και υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων της!
Οι πανηγυρισμοί των παικτών και των οπαδών της ΑΕΚ για τον θρίαμβο στο Τσέλιε! (vid)