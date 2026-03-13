Κατάφερε και σώθηκε στο τέλος η Λιόν - Νίκες για Γκενκ και Μίντιλαντ

Στο δεύτερο «πιάτο» της ημέρας για τους «16» του Europa League , η Λιόν κατάφερε να αποφύγει την ήττα στο τέλος, ενώ Γκενκ και Μίντιλαντ πήραν αυτόν που έψαχναν.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της και είδε την Μίτιλαντ να φεύγει με το διπλό, την στιγμή που η Γκενκ κατάφερε να πάρει τη νίκη εναντίον της Φράιμπουργκ.

Στην Ισπανία, η Λιόν λίγο έλλειψε να φύγει με άδεια χέρια από την έδρα της Θέλτα, όμως ο Έντρικ ήρθε σαν από μηχανής Θεός για να σώσει την παρτίδα προς το τέλος του αγώνα.

Οι αγώνες

Θέλτα - Λιόν 1-1

Η ισπανική ομάδα ήταν εκείνη που πήρε το προβάδισμα, αφού στο 26' ο Ρουέντα έκανε το 1-0 μετά από την ασίστ του Σβέντμπεργκ.

Η Θέλτα έμεινε από το 54' με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Ιγκλέσιας αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το πρεσινγκ της Λιόν από εκείνο το σημείο ανέβηκε και η γαλλική ομάδα βρήκε την λύση με τον Έντρικ στο 87' κάνοντας το τελικό 1-1.

Γκενκ - Φράιμπουργκ 1-0

Νωρίς «χτύπησε» στον αγώνα η Γκενκ, όταν ο Ουαχντί πήρε την πάσα του Χέιγεν, κάνοντας σουτ από πλάγια θέση και νίκησε τον Ατομπόλου για το 1-0 στο 24'.

Έκτοτε και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, όμως το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα, με την βελγική ομάδα να πάει με το υπέρ της σκορ στην ρεβάνς στην Γερμανία.

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ 0-1

Χρειάστηκε να περάσουν 80' λεπτά ώστε να υπάρξει γκολ στον αγώνα με την Μίτιλαντ να είναι εκείνη που κατάφερε να κάνει το 0-1 με τον Τσο και να πάρει ψυχολογία ενόψει της ρεβάνς στην έδρα της, καθώς η αγγλική ομάδα δεν κατάφερε να πάρει ούτε την ισοπαλία και ας πάλεψε προς το τέλος να βρει κάποιο γκολ.