Στο Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις ο Τετέι και γνώρισε αδιανόητη αποθέωση στo Τ-Center! (vid)

Μετά την τεράστια νίκη επί της Μπέτις, ο Ανδρέας Τετέι βρέθηκε στο Τ-Center για το Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις και γνώρισε αδιανόητη αποθέωση από τους φίλους του Τριφυλλιού.

Τι και αν μέχρι πριν λίγα λεπτά έπαιζε ένα από τα πιο απαιτητικά ματς της σεζόν; Ο Ανδρέας Τετέι απόφασισε να μην ξεκουραστεί μετά την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις για το Europa League και πήγε στο Telekom Center!

Ο επιθετικός των «πράσινων» πήγε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση κόντρα στη Ζαλγκίρις και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φώναζαν ρυθμικά «σας γ@μ@ει ο Τετέι»!