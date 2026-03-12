Στο Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις ο Τετέι και γνώρισε αδιανόητη αποθέωση στo Τ-Center! (vid)

Τι και αν μέχρι πριν λίγα λεπτά έπαιζε ένα από τα πιο απαιτητικά ματς της σεζόν; Ο Ανδρέας Τετέι απόφασισε να μην ξεκουραστεί μετά την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις για το Europa League και πήγε στο Telekom Center!
Ο επιθετικός των «πράσινων» πήγε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση κόντρα στη Ζαλγκίρις και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φώναζαν ρυθμικά «σας γ@μ@ει ο Τετέι»!
Andreas Tetteh in the house after helping @Paobcgr to a Europa League win, great reception! pic.twitter.com/Q6LIydHSO1— EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2026