Διαλύει την Τσέλιε η ΑΕΚ και 4-0 με τον Μουκουντί από κοντά! (vid)

O Mάριν εκτέλεσε το φάουλ εκτός περιοχή, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και ο Μουκουντί σκόραρε από κοντά για το 0-4 της ΑΕΚ μέσα στο Τσέλιε!