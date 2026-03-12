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Διαλύει την Τσέλιε η ΑΕΚ και 4-0 με τον Μουκουντί από κοντά! (vid)

Ποδόσφαιρο
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O Mάριν εκτέλεσε το φάουλ εκτός περιοχή, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και ο Μουκουντί σκόραρε από κοντά για το 0-4 της ΑΕΚ μέσα στο Τσέλιε!
Διαλύει την Τσέλιε η ΑΕΚ και 4-0 με τον Μουκουντί από κοντά! (vid)