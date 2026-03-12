Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Νέα ευκαιρία με τον Γιόβιτς για την ΑΕΚ (vid) 12-03-2026 22:57 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Γιόβις σπατάλησε καλή ευκαιρία για να βρει ακόμη λενα τέρμα η ΑΕΚ, απέναντι στην ανήμπορη να αντιδράσει Τσέλιε. Άγρια γιούχα στους υποκριτές του ποδοσφαίρου menshouse.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Ρουβάς – Λιόλιου και άλλα 7: Αυτά είναι τα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα στα μπουζούκια dailymedia.gr Κουίζ γεωγραφίας και ιστορίας: Εάν κάνεις το 10/10 χωρίς βοήθεια, είσαι η απόλυτη αυθεντία του είδους menshouse.gr Daveigh Chase: Νεκρή στα 35 της η «Σαμάρα» από το The Ring dailymedia.gr Φθηνή, παραμυθένια πόλη για τριήμερο: Ο Τάσος Δούσης εντόπισε κάτι πραγματικά πολύ καλό menshouse.gr Πέρασε ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, Καρυστιανού: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο σε νέα δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης instanews.gr Κομβική απόφαση Τσίπρα: Σε ποιους δίνει τα κλειδιά της οικονομίας στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Νέα ευκαιρία με τον Γιόβιτς για την ΑΕΚ (vid) SHARE