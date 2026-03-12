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Νέα ευκαιρία με τον Γιόβιτς για την ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Γιόβις σπατάλησε καλή ευκαιρία για να βρει ακόμη λενα τέρμα η ΑΕΚ, απέναντι στην ανήμπορη να αντιδράσει Τσέλιε.
Νέα ευκαιρία με τον Γιόβιτς για την ΑΕΚ (vid)