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Τεράστιες ευκαιρίες για την ΑΕΚ με Γκατσίνοβιτς και Βάργκα! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ έχασε δύο μεγάλες στιγμές για δεύτερο τέρμα απέναντι στην Τσέλιε για να βρει και δεύτερο τέρμα!

 

Τεράστιες ευκαιρίες για την ΑΕΚ με Γκατσίνοβιτς και Βάργκα! (vids)