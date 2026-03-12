Μπενίτεθ: «Πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα και την ιστορία της»

Ικανοποιημένος ο Ράφα Μπενίτεθ για η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μοίραζε συγχαρητήρια στους παίκτες του για τη «σκληρή δουλειά» που έκαναν όπως είπε.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ.

«Οι ποδοσφαιριστές μου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά που έκαναν απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.

Τα καταφέραμε πολύ καλά και είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς, για τους φιλάθλους, για τον σύλλογο, για την ευρωπαϊκή του ιστορία οπότε είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που πετύχαμε τη νίκη με σκληρή δουλειά.

Το πρώτο πλάνο που θέλαμε ήταν να κρατήσουμε περισσότερο τη μπάλα στα πόδια μας, να είμαστε εμείς αυτοί που θα πιέσουμε τον αντίπαλο κοντά στην δικιά του εστία, αυτό δεν ήταν εφικτό μιας και η αντίπαλη ομάδα βρέθηκε σε καλή ημέρα με τους ποδοσφαιριστές της πάρα πολύ καλούς στο τεχνικό κομμάτι, κατάφεραν και κυκλοφόρησαν πολύ καλά τη μπάλα οπότε έπρεπε να γυρίσουμε στο plan b, να έχουμε μια συμπαγή αμυντική λειτουργία και να ψάξουμε αντεπιθέσεις, έστω κι έτσι το δεύτερο πλάνο λειτούργησε.

Αυτό που έγινε σήμερα έχει τη δικιά του σημασία, το σημαντικότερο θα είναι το δεύτερο παιχνίδι, εκεί πέρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό»