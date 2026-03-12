Ταμπόρδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος, έχουμε τη δυναμική να τα καταφέρουμε»

Ο σκόρερ του Παναθηναϊκού τόνισε το πόσο χαρούμενος είναι μετά το γκολ του και τη νίκη της ομάδας του, ενώ έδωσε το σύνθημα για την ρεβάνς.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα, στάθηκε στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανταποκριθεί στον ρυθμό της Μπέτις και να φέρει εις πέρας μια δύσκολη αποστολή.

Οι δηλώσεις του Αργεντινού παίκτη

«Ήταν ένα δύσκολος αγώνας και αυτό το ξέραμε, όπως επίσης ξέραμε ότι η Μπέτις είναι μια ομάδα που παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια. Εμείς έπρεπε να ανταποκριθούμε σε αυτό τον ρυθμό και να βρούμε την λύση και το καταφέραμε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».

Για το πέναλτι και το πώς ένιωσε πριν την εκτέλεση

«Όπως είπα και χθες, οι συμπαίκτες είναι εκείνοι που μου δίνουν την αυτοπεποίθηση, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και όλο αυτό μαζί μου δίνει την δυνατότητα να σκοράρω».

Για την ρεβάνς στην Σεβίλλη

«Ξέρουμε ότι οι αγώνες που διαρκούν 180' λεπτά δεν τελειώνουν μέχρι να φύγει και το τελευταίο λεπτό. Στην Ισπανία πρέπει να κάνουμε ένα εξίσου, αν όχι καλύτερο παιχνίδι, δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τη δυναμική για να το καταφέρουμε».