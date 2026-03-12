Λαϊκά δικαστήρια στην Μπέτις: Οι οπαδοί της έδιωξαν τους παίκτες όταν πήγαν να τους χαιρετήσουν!

Πολλά παράπονα από την απόδοση της ομάδας τους είχαν οι οπαδοί της Μπέτις μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, με τους Ισπανούς να διώχνουν τους παίκτες όταν πήγαν να τους χαιρετήσουν μετά τη λήξη.

Λαϊκά δικαστήρια στη Μπέτις μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Το Τριφύλλι «πάτησε» τους Ισπανούς παρά τις πάρα πολλές απουσίες, ενώ έπαιζε και από νωρίς με παίκτη λιγότερο, με τους οπαδούς της ομάδας της Ανδαλουσίας να μη δέχονται με τίποτα την ήττα.

Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές πήγαν προς τους οπαδούς που βρισκόταν στο πέταλο του Ολυμπιακού Σταδίου για να τους χαιρετήσουν και να τους ευχαριστήσουν για την στήριξή τους, ωστόσο οι οπαδοί ήταν εξοργισμένοι και τους έδιωξαν!