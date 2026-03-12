Κάτρης: «Κατάθεση ψυχής - Πάμε για την πρόκριση»

Ο Γιώργος Κάτρης έδωσε το σύνθημα για τη ρεβάνς με τη Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός παρά τις απουσίες νίκησε με 1-0 τη Μπέτις και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Ο Γιώργος Κάτρης τόνισε ότι ήταν από τις μεγαλύτερες νίκες του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν.

Οι δηλώσεις του αμυντικού του Παναθηναϊκού.

«Ίσως από τις μεγαλύτερες νίκες στη φετινή σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος γι΄ αυτή τη νίκη, δώσαμε το 150% του εαυτού μας. Από το πρώτο λεπτό παλέψαμε, μείναμε ενωμένοι, ειδικά όταν μείναμε με παίκτη λιγότερο, ένα μεγάλοι μπράβο στην ομάδα για την κατάθεση ψυχής σήμερα. Ξεκάθαρα το μήνυμα είναι ότι πάμε για την πρόκριση, τα καταφέραμε μέσα στο σπίτι μας, με τη βοήθεια των οπαδών μας, θα ταξιδέψουμε εκεί για το καλύτεροι που είναι η πρόκριση.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο και τους θέλουμε πάντα δίπλα μας».