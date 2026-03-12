Με Κοϊτά-Γκατσίνοβιτς στα άκρα η ΑΕΚ (pic)

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Τσέλιε στην Σλοβενία στο πλαίσιο της φάσης των «16» του UEFA Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, τους Κοϊτά-Γκατσίνοβιτς στα άκρα και τους Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης. Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Περέιρα, Ζίνι. Οι 11 της Τσέλιε Η 11άδα της Τσέλιε: Λεμπάν, Χουάνχο Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Κάρνιτσνικ, Χρκα, Σέσλαρ, Κβέσιτς, Ιοσίφοβ, Βάντσας, Κούτσιτς. Στον πάγκο: Κόλαρ, Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Βόντεμπ, Γέβσενακ, Αβντίλι, Ντάνιελ, Νταβίντ Κάστρο, Βίντοβιτς, Κότνικ, Τσάλουσιτς.