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Ο Λαφόν «σταμάτησε» τον Ερνάντεζ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 32’ γύρισμα του Φορνάλ από δεξιά, ο Ερνάντεζ βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε αλλά έπεσε στην αριστερή γωνία ο Λαφόν και μπλόκαρε.

Η ευκαιρια της Μπέτις

Ο Λαφόν «σταμάτησε» τον Ερνάντεζ (vid)