Ο Λαφόν «σταμάτησε» τον Ερνάντεζ (vid)

Στο 32’ γύρισμα του Φορνάλ από δεξιά, ο Ερνάντεζ βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε αλλά έπεσε στην αριστερή γωνία ο Λαφόν και μπλόκαρε.

Η ευκαιρια της Μπέτις