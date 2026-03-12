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Απείλησε ο Παναθηναϊκός με Κυριακόπουλο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 15’ ο Ταμπόρδα έβγαλε πάσα αριστερά στον Κυριακόπουλο που μπήκε στην περιοχή της Μπέτις αλλά το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε κατέληξε άουτ.

Το σουτ του Κυριακόπουλου

Απείλησε ο Παναθηναϊκός με Κυριακόπουλο (vid)