Απείλησε ο Παναθηναϊκός με Κυριακόπουλο (vid)

Στο 15’ ο Ταμπόρδα έβγαλε πάσα αριστερά στον Κυριακόπουλο που μπήκε στην περιοχή της Μπέτις αλλά το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε κατέληξε άουτ.

Το σουτ του Κυριακόπουλου