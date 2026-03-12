Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Απείλησε ο Παναθηναϊκός με Κυριακόπουλο (vid) 12-03-2026 20:22 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Real Betis 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 15’ ο Ταμπόρδα έβγαλε πάσα αριστερά στον Κυριακόπουλο που μπήκε στην περιοχή της Μπέτις αλλά το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε κατέληξε άουτ. Το σουτ του Κυριακόπουλου Άγρια γιούχα στους υποκριτές του ποδοσφαίρου menshouse.gr Πέρασε ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, Καρυστιανού: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο σε νέα δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης instanews.gr Κουίζ γεωγραφίας και ιστορίας: Εάν κάνεις το 10/10 χωρίς βοήθεια, είσαι η απόλυτη αυθεντία του είδους menshouse.gr Ρουβάς – Λιόλιου και άλλα 7: Αυτά είναι τα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα στα μπουζούκια dailymedia.gr Φθηνή, παραμυθένια πόλη για τριήμερο: Ο Τάσος Δούσης εντόπισε κάτι πραγματικά πολύ καλό menshouse.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr «Σπάει» το συμβόλαιό του και φεύγει: Ο δημοσιογράφος που «κλέβει» ο ΣΚΑΪ από την ΕΡΤ dailymedia.gr Κομβική απόφαση Τσίπρα: Σε ποιους δίνει τα κλειδιά της οικονομίας στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Απείλησε ο Παναθηναϊκός με Κυριακόπουλο (vid) SHARE