MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δύο ευκαιρίες η Μπέτις σε δύο λεπτά (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Μπέτις μπήκε... ορεξάτη. Στο 7’ σουτ του Εζαλζουλί πέρασε άουτ ενώ στο 8’ ο Λαφόν σταμάτησε την κεφαλιά του Ερνάντεζ.

Η ευκαιρία του Εζαλζουλί

 
 

Η κεφαλιά του Ερνάντεζ

 

Δύο ευκαιρίες η Μπέτις σε δύο λεπτά (vid)