Δύο ευκαιρίες η Μπέτις σε δύο λεπτά (vid)

Η Μπέτις μπήκε... ορεξάτη. Στο 7’ σουτ του Εζαλζουλί πέρασε άουτ ενώ στο 8’ ο Λαφόν σταμάτησε την κεφαλιά του Ερνάντεζ.

Η ευκαιρία του Εζαλζουλί Η κεφαλιά του Ερνάντεζ