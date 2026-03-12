Πρώτη φάση του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα (vid)

Μόλις στο 2’ έπειτα από φάση διαρκείας, γέμισμα από δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Ταμπόρδα μέσα στην περιοχή και δεξιά αλλά το σουτ του κόντραρε σε αμυντικούς.

Η ευκαιρία του Ταμπόρδα