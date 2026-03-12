Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Πρώτη φάση του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα (vid) 12-03-2026 20:04 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Real Betis 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μόλις στο 2’ έπειτα από φάση διαρκείας, γέμισμα από δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Ταμπόρδα μέσα στην περιοχή και δεξιά αλλά το σουτ του κόντραρε σε αμυντικούς. Η ευκαιρία του Ταμπόρδα Ρουβάς – Λιόλιου και άλλα 7: Αυτά είναι τα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα στα μπουζούκια dailymedia.gr Κουίζ γεωγραφίας και ιστορίας: Εάν κάνεις το 10/10 χωρίς βοήθεια, είσαι η απόλυτη αυθεντία του είδους menshouse.gr Άγρια γιούχα στους υποκριτές του ποδοσφαίρου menshouse.gr Πέρασε ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, Καρυστιανού: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο σε νέα δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης instanews.gr «Σπάει» το συμβόλαιό του και φεύγει: Ο δημοσιογράφος που «κλέβει» ο ΣΚΑΪ από την ΕΡΤ dailymedia.gr Κομβική απόφαση Τσίπρα: Σε ποιους δίνει τα κλειδιά της οικονομίας στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Φθηνή, παραμυθένια πόλη για τριήμερο: Ο Τάσος Δούσης εντόπισε κάτι πραγματικά πολύ καλό menshouse.gr Πρώτη φάση του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα (vid) SHARE