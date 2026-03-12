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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πρώτη φάση του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μόλις στο 2’ έπειτα από φάση διαρκείας, γέμισμα από δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Ταμπόρδα μέσα στην περιοχή και δεξιά αλλά το σουτ του κόντραρε σε αμυντικούς.

Η ευκαιρία του Ταμπόρδα

Πρώτη φάση του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα (vid)