Επίσημο: Έριξε... άγκυρα στον Πειραιά ο Ελ Κααμπί! (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανανέωσε με κάθε επισημότητα την συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, όπως γνωστοποίησαν οι Πειραιώτες.

Είναι πλέον και επίσημο. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανανέωσε την συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, όπως γνωστοποίησαν με ανάρτηση τους στα social media οι «ερυθρόλευκοι»!

Στο βίντεο αποτυπώνεται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Μαροκινό φορ στο Μουσείο του συλλόγου, αλλά και στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους!, ανέφεραν οι Πειραιώτες στην ανάρτηση τους.

Το μήνυμα του Μαρινάκη στον επιθετικό του Ολυμπιακού: «Να είσαι δυνατός, υγιής και με πολλά γκολ».

Ο Ελ Κααμπί αγωνίζεται με τη φανέλα των Πειραιωτών από το καλοκαίρι του 2023 και μετρά 78 γκολ και 12 ασίστ σε 126 συμμετοχές, ενώ φέτος έχει καταγράψει 18 γκολ και 2 ασίστ σε 32 αγώνες.

Ο μάνατζερ του τα βρήκε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας και έτσι ο Μαροκινός σέντε φορ θα παραμείνει στο «αγαπημένο» του λιμάνι και τα επόμενα χρόνια, συνεχίζοντας να γράφει... ιστορία!

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά είχαν αίσιο τέλος και ο σπουδαίος επιθετικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση της προαννήγγειλε την ανανέωση του Ελ Κααμπί με μία ανάρτηση στα social media, όπου αποτυπώνει τον Μαροκινό στράικερ με ανοιχτα χέρια μπροστά από γεμάτη τροπαιοθήκη στο Μουσείο του συλλόγου.

Στο πίσω μέρος της φανέλας του αναγράφεται το ιστορικό λεπτό “115:16”, όπου σημειώθηκε το γκολ του απέναντι στην Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League τον Μάιο του 2024.