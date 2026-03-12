Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε ανανέωση Ελ Κααμπί με... Conference! (pic)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανανέωσε την συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και οι Πειραιώτες προανήγγειλαν το σπουδαίο γεγονός με έναν ιδιαίτερο και πρωτότυπο τρόπο... αλά Conference!

Ο κύβος... ερρίφθη! Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και μετά το καλοκαίρι του 2026 όπου ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του με τους Πειραιώτες.

Ο μάνατζερ του τα βρήκε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας και έτσι ο Μαροκινός σέντε φορ θα παραμείνει στο «αγαπημένο» του λιμάνι και τα επόμενα χρόνια, συνεχίζοντας να γράφει... ιστορία!

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά είχαν αίσιο τέλος και ο σπουδαίος επιθετικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση της προαννήγγειλε την ανανέωση του Ελ Κααμπί με μία ανάρτηση στα social media, όπου αποτυπώνει τον Μαροκινό στράικερ με ανοιχτα χέρια μπροστά από γεμάτη τροπαιοθήκη στο Μουσείο του συλλόγου.

Στο πίσω μέρος της φανέλας του αναγράφεται το ιστορικό λεπτό “115:16”, όπου σημειώθηκε το γκολ του απέναντι στην Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League τον Μάιο του 2024.