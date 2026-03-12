Άρνολντ: «Ο Βαλβέρδε είναι ο πιο υποτιμημένος παίκτης στον κόσμο»

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ σε δηλώσεις του μετά το ματς με την Μάντσεστερ Σίτι αποθέωσε τον Φεντερίκο Βαλβέρδε για την σπουδαία εμφάνιση του.

Σε μία μοναδική ποδοσφαιρική παράσταση ο Φεντερίκο Βαλβέρδε οδήγησε χθες τη Ρεάλ Μαδρίτης στο θρίαμβο με 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, στο πρώτο ματς της φάσης των «16» του Champions League. Ο αρχηγός της «βασίλισσας» πέτυχε τρία υπέροχα γκολ κόντρα στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πραγματοποιώντας την εμφάνιση της ζωής του στο «Μπερναμπέου».

Ο Τρεντ Αλεξάντερ Αρνολντ μετά το ματς μίλησε στο «TNT Sports» και χαρακτήρισε τον Ουρουγουανό μέσο ως τον πιο υποτιμημένο παίκτη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: «Δεν μπορώ με λίγες λέξεις να μιλήσω για το ταλέντο του. Οταν παίζεις μαζί του καταλαβαίνεις πόσο βοηθά την ομάδα και το πάθος του για τη Ρεάλ. Καλύπτει κάθε εκατοστό του γηπέδου και πάντα δίνει ότι έχει. Για μένα είναι ο πιο υποτιμημένος παίκτης στον κόσμο. Δεν του έχει δοθεί η αναγνώριση που τού αξίζει», τόνισε ο Αγγλος μπακ.