Άρης: Αγώνας δρόμου για Φαντικά και Δώνη

Τελική ευθεία ενόψει Πανσερραϊκού για τους ποδοσφαιριστές του Άρη

ΑΝαλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Με την προπόνηση που θα γίνει αύριο το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για την μεθαυριανή αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό (14/03) στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών (19:30), στο πλαίσιο της 25ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League». Σήμερα, Πέμπτη, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας περιλάμβανε πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» (ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις).

Ο Νοά Φαντιγκά συμμετείχε στο πρόγραμμα, ο Τάσος Δώνης, που ξεκίνησε να ανεβάζει ρυθμό, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Τίνο Καντεβέρε, Φρέντρικ Γένσεν, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, Νόα Σούντμπεργκ και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν -και σήμερα- θεραπεία."