Επίσημα στην Apollo Sports Capital η Ατλέτικο, στο νέο Δ.Σ. ο Νταβίντ Βίγια!

Με μία έκπληξη οριστικοποιήθηκε σήμερα η νέα εποχή στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων να επικυρώνει τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στο αμερικανικό επενδυτικό fund Apollo Sports Capital.

Στο νέο διοικητικό συμβούλιο, παραμένουν -όπως είχε συμφωνηθεί- ο μέχρι τώρα μεγαλομέτοχος, Μιγκέλ Ανχελ Χιλ, ως διευθύνων σύμβουλος, και ο Ενρίκε Θερέθο, ως πρόεδρος, και εισέρχονται εκπρόσωποι των νέων ιδιοκτητών, όμως τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία σε αυτό του Νταβίντ Βίγια. Ο παλαίμαχος επιθετικός, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Ισπανίας, αγωνίστηκε μόλις μία σεζόν στην Ατλέτικο, το 2013-14 (κατακτώντας πρωτάθλημα και φτάνοντας ως τον τελικό του Champions League), αλλά παρά τη σύντομη παραμονή του στη Μαδρίτη δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο, όπου επιστρέφει πλέον ως μέλος του Δ.Σ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω σε αυτόν τον σύλλογο με νέες αρμοδιότητες, αλλά με την ίδια επιθυμία να βοηθήσω την Ατλέτικο Μαδρίτης να μεγαλώνει χρονιά με τη χρονιά. Ο σύλλογος έχει βιώσει αρκετά χρόνια μεγάλης ανάπτυξης και ελπίζω να συμβάλλω ώστε οι επιτυχίες να συνεχιστούν. Είμαι ευγνώμων που σκέφτηκαν εμένα για τον ρόλο αυτό», δήλωσε ο Βίγια.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, εγκρίθηκε επίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 100 εκατ. ευρώ, αύξηση την οποία αναμένεται να καλύψει η Apollo Sports Capital. Τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν, τόσο για την ενίσχυση των ομάδων ανδρών και γυναικών του συλλόγου, όσο και για την ολοκλήρωση του μεγάλου πρότζεκτ για την κατασκευή μίας «Αθλητικής Πολιτείας», στα πέριξ του σταδίου «Μετροπολιτάνο».