Ο ευχάριστος... πονοκέφαλος αν προκριθούν στους «8» Παναθηναϊκός και ΑΕΚ

Αν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ περάσουν στους «8» των Europa και Conference League αντίστοιχα, θα προκύψει… city clash.

Στη μάχη της πρόκρισης για τα προημιτελικά ρίχνονται σήμερα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, για το Europa και το Conference League, αντιμετωπίζοντας τις Μπέτις και Τσέλιε αντίστοιχα. Αν και οι δύο ελληνικές ομάδες περάσουν στη φάση των «8», τότε δημιουργείται ένα… πρόβλημα.

Κι αυτό γιατί οι επαναληπτικοί των προημιτελικών θα πρέπει να διεξαχθούν στην Αθήνα, στις 16 Απριλίου, κι αυτό δεν γίνεται λόγω city clash, όπως εξηγεί ο Ανδρέας Δημάτος. Ο UEFA media consultant εξήγησε σε ανάρτησή του πως η ΑΕΚ έχει έτσι κι αλλιώς τις ρεβάνς στην έδρα της όσο κι αν προχωρήσει στη διοργάνωση, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει αυτό το αβαντάζ αν αποκλείσει την Μπέτις. Η πιθανότερη λύση σε αυτό το πρόβλημα, είναι να αλλάξει ημερομηνία το παιχνίδι της Ένωσης, επειδή αγωνίζεται στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση, και να μεταφερθεί την Τετάρτη 15/4.

Φυσικά όλα αυτά θα απασχολήσουν την UEFA και τις ομάδες μας, εάν βρεθούν και οι δύο ομάδες στα προημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

