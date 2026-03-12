AEK: Η Τσέλιε… ξυπνά μνήμες Μάτιτς Κότνικ

Το πρώτο ματς της Ένωσης για τους «16» του Europa Conference League, βγάζει απ΄το αρχείο τον διεθνή Σλοβένο τερματοφύλακα που ακολούθησε το δρομολόγιο Τσέλιε – Νέα Σμύρνη.

Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για την πρώτη…μάχη με την Τσέλιε στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa Conference League.

Αυτό ακριβώς το (διπλό) ραντεβού με την ομάδα της Σλοβενίας, έρχεται να μας θυμίσει έναν άλλοτε παίκτη της Τσέλιε με πλούσια θητεία στα ελληνικά γήπεδα.

Και το όνομα αυτού, Μάτιτς Κότνικ.

Ο Πανιώνιος αγόρασε τα δικαιώματά του από την Τσέλιε το καλοκαίρι του 2017 και τον έφερε στη Νέα Σμύρνη.

Ο διεθνής Σλοβένος τερματοφύλακας κατάφερε με τις εξαιρετικές επιδόσεις του να κάνει τους οπαδούς του «Ιστορικού» να ξεχάσουν τον Ανδρέα Γιαννιώτη ο οποίος είχε αποχωρήσει το ίδιο καλοκαίρι απ΄το κλαμπ.

Προερχόμενος από την Τσέλιε απ' το 2011 ο Κότνικ μετρούσε συνολικά 183 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρεμπιπτόντως, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να αγωνίζεσαι σε μια μικρομεσαία ομάδα της Σλοβενίας και να βρίσκεσαι στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της χώρας, έχοντας να αντιμετωπίσεις δύο σούπερ τερματοφύλακες εκείνης της περιόδου, όπως ήταν οι Χαντάνοβιτς και Γιάν Όμπλακ.

Ο Κότνικ ήρθε αθόρυβα στον Πανιώνιο και συν τω χρόνω εξελίχθηκε σε «φύλακα – άγγελο» της εστίας των «κυανέρυθρων» δείχνοντας την κλάση του.

Με την ομάδα της Νέας Σμύρνης έγραψε συνολικά στο κοντέρ 83 ματς. Προϊόντος του χρόνου έπαιξε σε δύο ακόμα ελληνικές ομάδες και συγκεκριμένα στο Βόλο (18 ματς) και τον Ιωνικό (5 ματς).