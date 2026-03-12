Πάμπλο Βιγιάρ στο SDNA: «Παναθηναϊκός και Μπέτις σε αμφίρροπη… μάχη διαφορετικών στιλ»

Ο Ισπανός προπονητής μοιράζεται τις εκτιμήσεις του για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ, τονίζοντας την ποιότητα των παικτών και την τακτική προσέγγιση των δύο ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στο ΟΑΚΑ τη Ρεάλ Μπέτις στο πρώτο παιχνίδι για τους «16» του Europa League.

Ο Ισπανός προπονητής, Πάμπλο Βιγιάρ (άλλοτε προπονητής του Ντιόγκο Νασιμέντο του Ολυμπιακού) κατέθεσε στο SDNA την άποψή του για τη…μάχη στο «Σπύρος Λούης».

«Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι λόγω των διαφορετικών στιλ. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα, έχοντας πέντε συνεχόμενες νίκες», τόνισε ο Βιγιάρ και πρόσθεσε:

«Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ειδικός σε τέτοια παιχνίδια. Επίσης ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι με τον Μπενίτεθ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο ΟΑΚΑ.

Σίγουρα θα είναι πολύ καλά οργανωμένοι, όπως πάντα με τον Ράφα, ελέγχοντας σωστά τους χώρους. Και είναι δίκαιο να πούμε ότι δεν θα έχουν όλο το ρόστερ διαθέσιμο, αλλά η δύναμη τους να είναι καλά οργανωμένοι είναι η μεγάλη τους αρετή».

Για τη Ρεάλ Μπέτις, ο Βιγιάρ εξήγησε: «Η Μπέτις σίγουρα θα προσπαθήσει να ελέγξει την κατοχή της μπάλας και να παίξει όπως συνήθως, με τον Ρόκα και τώρα τον Φιντάλγκο.

Αν και δεν έχουν τους Άμραμπατ, Ίσκο και Τζιοβάνι Λο Σέλσο διαθέτουν παίκτες κορυφαίας ποιότητα. Θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με διαφορετικά στιλ».

Κλείνοντας, σχολίασε: «Ας δούμε τι θα συμβεί σε μια αμφίρροπη…μάχη. Η Μπέτις έχει χάσει μόνο ένα παιχνίδι στο Europa League, και αυτό εκτός έδρας στην Ελλάδα, απέναντι στον ΠΑΟΚ».