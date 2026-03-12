Σλοβένος ρεπόρτερ στο SDNA: «Φαβορί η ΑΕΚ - Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στην άμυνα η Τσέλιε»

Ο Σλοβένος ρεπόρτερ Γιούρε Μπόχοριτς αναλύει στο SDNA την αγωνιστική συμπεριφορά της Τσέλιε την οποία αντιμετωπίζει απόψε (12/3, 22:00) η ΑΕΚ στο πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ τον περασμένο Οκτώβριο ηττήθηκε 3-1 από την σλοβενική ομάδα στη League Phase του Conference League , ωστόσο στη συνέχεια άλλαξαν πολλά, αφού η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ ο Άλμπερτ Ριέρα αποχώρησε από τον πάγκο της Τσέλιε αναλαμβάνοντας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με συνέπεια να δημιουργηθούν αναταράξεις στους γηπεδούχους.



Ο Σλοβένος ρεπόρτερ του «Planetnogomet», Γιούρε Μπόχοριτς, αναφέρθηκε αρχικά στο SDNA στον αντικατάσταση του Ριέρα στον πάγκο της Τσέλιε, Ιβάν Μαγιέφσκι.



«Όσον αφορά στην Τσέλιε, το πιο σημαντικό είναι αυτό που λείπει σε σύγκριση με το πρώτο μισό της σεζόν. Και αυτό το κενό είναι τεράστιο. Ο τεχνικός Άλμπερτ Ριέρα έχει φύγει, κάτι που αλλάζει πολλά. Τη θέση του πήρε ο Ιβάν Μαγιέφσκι, ένας προπονητής με μικρή εμπειρία. Είναι αλήθεια ότι αποτέλεσε κομμάτι του προπονητικού επιτελείου όλο αυτό το διάστημα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει πείσει κανέναν.



Δεν φαίνεται ιδιαίτερα αυταρχικός ή σίγουρος για τον εαυτό του και σίγουρα δεν φαίνεται να είναι ο τύπος του ηγέτη που μπορούσε να εμπνεύσει την Τσέλιε όπως ο Άλμπερτ Ριέρα, ένας προπονητής που ανέβαζε την ομάδα πάνω από τους αντιπάλους της, ακόμα και όταν αντιμετώπιζε την AEK ή την Φιορεντίνα».

Ο Μπόχοριτς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο γεγονός πως ο Φράνκο Κοβάτσεβιτς, ο οποίος είχε πετύχει χατ-τρικ κόντρα στην ΑΕΚ αποτελεί παρελθόν, τονίζοντας τον ρόλο του Σβιτ Σέσλαρ.



«Ο Φράνκο Κοβάτσεβιτς επίσης έχει αποχωρήσει από τον σύλλογο, αν και είναι αλήθεια ότι ο Αρμάντας Κούτσις έχει επιστρέψει από τραυματισμό και βρισκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Μία ακόμα σημαντική προσθήκη είναι ο Σβιτ Σέσλαρ, που ήρθε από την Τουρκία τον χειμώνα. Ο Σέσλαρ είναι το βασικό όπλο της Τσέλιε και αν παίξει καλά, όλα γίνονται πιο εύκολα για την ομάδα. Αν τον σταματήσει ο αντίπαλος, τότε θα έχουν κάνει την μισή δουλειά!»



Ο Σλοβένος δημοσιογράφος εστιάζει το πρόβλημα της Τσέλιε στην άμυνα, μολονότι παραμένει αήττητη εντός έδρας στο φετινό Conference League.



«Αυτή τη στιγμή, τα μεγαλύτερα προβλήματα της Τσέλιε βρίσκονται στην άμυνα, καθώς δεν μπορούν να κρατήσουν το μηδέν. Η ομάδα φαίνεται ευάλωτη και σε καμία περίπτωση συμπαγής. Η επίθεση λειτουργεί κάπως ακόμη, αλλά η άμυνα σίγουρα όχι».



Η Τσέλιε φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι αλλαγές στο τεχνικό τιμ και στο ρόστερ έχουν προκαλέσει παρενέργειες, αφού αμυντικά όπως επισημαίνει ο Σλοβένος δημοσιογράφος έχει χαθεί η συνοχή.

«Με μια πρώτη ματιά, η Τσέλιε παραμένει ίδια όπως πριν. Είναι ακόμα μια ομάδα που θέλει να παίξει, να είναι επιθετική και αποτελεσματική μπροστά στην αντίπαλη εστία. Αλλά η εκτέλεση του πλάνου παρουσιάζει προβλήματα, και αυτό αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα. Στο πρωτάθλημα έχασαν από την Ολίμπια και την Μπράβο και πέτυχαν μόνο ισοπαλία με τη Μάριμπορ. Ενάντια στη Ντρίτα από το Κόσοβο, είχαν πολλά προβλήματα, κυρίως στην άμυνα. Η άμυνα είναι σίγουρα το πιο αδύναμο σημείο τους αυτή τη στιγμή».



Ο Μπόχοριτς δεν παρέλειψε να καταθέσει τα προγνωστικά του για την αποψινή αναμέτρηση.

«Αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση της ΑΕΚ και της Τσέλιε, θα έλεγα ότι η ελληνική ομάδα είναι το φαβορί. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στo Τσέλιε. Το γήπεδο σίγουρα θα είναι γεμάτο και η γηπεδούχος ομάδα θα έχει δυνατή υποστήριξη από τις εξέδρες. Στο παρελθόν, η Τσέλιε έχει καταφέρει να κάνει εκπλήξεις σε τέτοιου τύπου αναμετρήσεις και έχει παίξει καλά απέναντι σε ομάδες που στα χαρτιά ήταν καλύτερες.

Αλλά η τωρινή τους φόρμα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη ότι η Τσέλιε θα μπορούσε να εκπλήξει την ΑΕΚ. Ενδεχομένως η ΑΕΚ να υποτιμήσει λίγο την Τσέλιε, ανεξάρτητα από την αναμέτρηση που προηγήθηκε το φθινόπωρο. Γι’ αυτό, όλα είναι πιθανά, αν και προσωπικά θα έλεγα ότι η ΑΕΚ έχει τούτη τη στιγμή το πλεονέκτημα. Η κατάσταση είναι σίγουρα πολύ διαφορετική τώρα σε σχέση με το παιχνίδι στη φάση των ομίλων του Conference League. Τότε, η Τσέλιε βρισκόταν σε καλή φόρμα, κάτι που τώρα δεν ισχύει».

