Δικαίωση για Βέροια, -4 βαθμοί στους Ακρίτες Συκεών

Δεκτή έγινε η ένσταση της Βέροιας και πήρε στα χαρτιά τη νίκη κόντρα στους Ακρίτες Συκεών.

Μια ημέρα πριν από την κλήρωση των πλέι οφ και πλέι άουτ στη Γ' Εθνική, τακτοποιήθηκε σε πρώτο βαθμό μια δικαστική εκκρεμότητα στον 2ο όμιλο. Η ένσταση της Βέροιας για αντικανονική συμμετοχή του Γιώργου Κωστίκου στο ματς με τους Ακρίτες Συκεών, έγινε δεκτή. Έτσι οι «κυανέρυθροι» κέρδισαν το ματς με 0-3 στα χαρτιά, ενώ αφαιρέθηκε από την ομάδα των Συκεών ένας βαθμός και της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ.

Οι Ακρίτες έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση εντός δύο ημερών.

Αναλυτικά η απόφαση:

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Δέχεται την από 25.02.2026 ένσταση του σωματείου «Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βέροια 1960» για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή Γεώργιου Κωστίκου στον αγώνα που διεξήχθη στις 21.02.2026 στο πλαίσιο της 1ης φάσης του 2ου ομίλου της 21ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων των σωματείων, με την επωνυμία «Ακρίτες Συκεών» (καθ’ ου η ένσταση) και «Βέροια 1960» (ενιστάμενου).

Επιβάλλει σε βάρος του καθού η ένσταση σωματείο «Ακρίτες Συκεών» τις εξής πειθαρχικές ποινές:

α) απώλεια του ως άνω αγώνα, με διαφορά τερμάτων 0-3,

β) αφαίρεση ενός (1) βαθμού από το βαθμολογικό πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος και

γ) χρηματική ποινή, ύψους 500 ευρώ.