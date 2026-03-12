Επίσημα στην Γκάμπα Οσάκα ο Μαξ

Παίκτης της Γκάμπα Οσάκα είναι και τυπικά ο Φίλιπ Μαξ, ο οποίος έμεινε τον Ιανουάριο ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Στους «πράσινους» ο Γερμανός μπακ αγωνίστηκε ελάχιστα και έψαχνε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Αυτή την βρήκε στην Ιαπωνία και την Γκάμπα Οσάκα, όπου προπονητής είναι ο επίσης Γερμανός Γενς Βίσινγκ.
Η ομάδα πάντως τα πάει εξαιρετικά, καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της δύσης.
«Γεια σε όλους στην Γκάμπα Οσάκα. Είμαι ο Φίλιπ Μαξ. Ανυπομονώ πραγματικά να σας δω όλους στο γήπεδο. Θα κάνω το καλύτερο δυνατό για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο. Ας πετύχουμε πολλές νίκες μαζί! Τα λέμε σύντομα», δήλωσε ο έμπειρος μπακ.
𝑾𝑬𝑳𝑪𝑶𝑴𝑬🔵⚫️— ガンバ大阪オフィシャル (@GAMBA_OFFICIAL) March 12, 2026
このたび、フィリップ・マックス（Philipp Max）選手が完全移籍加入することが決定しましたのでお知らせ致します。
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