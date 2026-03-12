Επίσημα στην Γκάμπα Οσάκα ο Μαξ

Μετά από μια όχι και τόσο επιτυχημένη θητεία στον Παναθηναϊκό, ο Φίλιπ Μαξ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιαπωνία.

Παίκτης της Γκάμπα Οσάκα είναι και τυπικά ο Φίλιπ Μαξ, ο οποίος έμεινε τον Ιανουάριο ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Στους «πράσινους» ο Γερμανός μπακ αγωνίστηκε ελάχιστα και έψαχνε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Αυτή την βρήκε στην Ιαπωνία και την Γκάμπα Οσάκα, όπου προπονητής είναι ο επίσης Γερμανός Γενς Βίσινγκ.

Η ομάδα πάντως τα πάει εξαιρετικά, καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της δύσης.

«Γεια σε όλους στην Γκάμπα Οσάκα. Είμαι ο Φίλιπ Μαξ. Ανυπομονώ πραγματικά να σας δω όλους στο γήπεδο. Θα κάνω το καλύτερο δυνατό για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο. Ας πετύχουμε πολλές νίκες μαζί! Τα λέμε σύντομα», δήλωσε ο έμπειρος μπακ.