ΠΑΟΚ: «Πέφτουν» οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο, παρουσία Βρούτση

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναμένεται σήμερα (12/3, 13:30) στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Καυτανζόγλειο, προκειμένου να «πέσουν» οι υπογραφές με τον ΠΑΟΚ.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η προοπτική χρήσης του Καυτανζογλείου από τον ΠΑΟΚ, καθώς την Πέμπτη 12 Μαρτίου (13.30) έχει προγραμματιστεί η συνάντηση και η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης χρήσης ανάμεσα στη διοίκηση του σταδίου και την ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Από πλευράς Δικεφάλου θα υπάρξει εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο.

Κάτι που είχε «αποκαλύψει» η Μαρία Γκοντσαρόβα στην Γενική Συνέλευση της Δευτέρας (9/3), αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Αυτή τη βδομάδα υπογράφουμε σύμβαση μίσθωσης που δίνει ευελιξία χρήσης του γηπέδου, περιμένουμε από αυτούς να το έχουν έτοιμο, ακόμα δεν είναι. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα και θα αναλάβουμε μέρος του κόστους των εργασιών για να έχουμε την ευελιξία να μετακινηθούμε εκεί όταν το χρειαστούμε έχουμε πλήρη εικόνα για το τι χρειάζεται, έχουμε κάνει έρευνα. Ελπίζω θα είναι έτοιμο για την επόμενη σεζόν, αλλά θα μετακινηθούμε όταν πρέπει».