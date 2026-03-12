AS για ΟΑΚΑ: «Ένα... καταραμένο στάδιο, σχεδιασμένο από έναν Ισπανό αρχιτέκτονα»

Εκτενές αφιέρωμα από την ισπανική εφημερίδα στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει απόψε (12/3, 19:45) την Μπέτις.

Η "AS" κάνει λόγο για ένα "καταραμένο" στάδιο στον τίτλο της, εστιάζοντας στα προβλήματα που υπήρξαν και οδήγησαν στα έργα ανακαίνισής του, αλλά φυσικά και στο πιο εμβληματικό σημείο του, το στέγαστρό του, που σχεδιάστηκε από Ισπανό αρχιτέκτονα.

«Ο Παναθηναϊκός παίζει τους ευρωπαϊκούς αγώνες του στο μεγαλοπρεπές Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το οποίο ανακατασκευάστηκε για τους Αγώνες του 2004. Πρόσφατα, η εμφάνισή του και η χωρητικότητα του σταδίου έχουν μειωθεί δραστικά λόγω υποχρεωτικών ανακαινίσεων. Σοβαρά δομικά προβλήματα απείλησαν να προκαλέσουν κατάρρευση μέρους της οροφής, με πιθανές θανατηφόρες συνέπειες. Κατά ειρωνικό τρόπο, το στάδιο σχεδιάστηκε από έναν Ισπανό αρχιτέκτονα, τον Σαντιάγο Καλατράβα, από τη Βαλένθια», αναφέρει το δημοσίευμα και προσθέτει τεχνικές λεπτομέρειες του σταδίου:

«Η χαλύβδινη κατασκευή των 25.000 τόνων, με δύο καμάρες 304 μέτρων που στηρίζουν μια πολυανθρακική οροφή, έχει προκαλέσει πολλούς πονοκεφάλους στις ελληνικές αρχές, οι οποίες ελπίζουν να αποκαταστήσουν τη χωρητικότητα του σταδίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 70.000, μέσα σε λίγους μήνες. Προς το παρόν, μπορεί να φιλοξενήσει μόνο λίγο περισσότερους από τους μισούς, περίπου 36.000, πράγμα που σημαίνει ότι η ελληνική ομάδα μπορούσε να προσφέρει στους οπαδούς της Μπέτις μόνο 1.500 εισιτήρια. Το γεγονός είναι ότι δεν υπήρξε πραγματικός ενθουσιασμός στους οπαδούς της Μπέτις, λόγω της απόστασης και του υψηλού κόστους του ταξιδιού: δεν αναμένονται περισσότεροι από 300».

Και συνεχίζει ο δημοσιογράφος Χοσέ Εσπίνα που υπογράφει το δημοσίευμα:

«Ακόμη και πριν από το 2004, η κατασκευή του σταδίου υπέστη πολλές καθυστερήσεις, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο ακόμη και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η στέγη και η ανακαίνιση ολοκληρώθηκαν εγκαίρως, αλλά με την πάροδο των ετών φαίνεται να έχουν επιδεινωθεί κάπως. Η ΑΕΚ, ο τρίτος πιο ιστορικός σύλλογος στην ελληνική πρωτεύουσα, έχει παίξει επίσης ευρωπαϊκούς αγώνες εδώ.

Η ομάδα, την οποία τώρα προπονεί ο Ράφα Μπενίτεθ, χρησιμοποιεί το στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης, χωρητικότητας 15.000 θέσεων, στη Super League, αν και το γήπεδο στην περιοχή των Αμπελοκήπων δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υλικοτεχνικής υποστήριξης της UEFA για να φιλοξενήσει έναν αγώνα αυτού του μεγέθους, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τη γειτονιά τους. Αναμένεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας θα καλύψουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις για αυτόν τον πρώτο αγώνα της φάσης των 16 σε αυτό το στάδιο, που καταράστηκε από έναν Ισπανό, αν και ίσως όχι από ισπανικές ομάδες».