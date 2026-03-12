Οπαδοί της Σπόρτινγκ την… έπεσαν στο πούλμαν της ομάδας στο Μπόντο (vid)

Έντονη ήταν η δυσαρέσκεια των οπαδών της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την ήττα με 3-0 από την Μπόντο Γκλιμτ και μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξαν αποδοκιμασίες. Μάλιστα, 20-25 οπαδοί που είχαν ταξιδέψει στη Νορβηγία, πήγαν στο σημείο που ήταν παρκαρισμένο το πούλμαν και φώναξαν συνθήματα κατά των παικτών. «Παίξτε μπάλα», ήταν κάποια από τα ήπια συνθήματα που ακούστηκαν.
Στο σημείο ήταν παρόντες αστυνομικοί, που κράτησαν σε απόσταση από το λεωφορείο τους οπαδούς, ενώ μόλις εμφανίστηκαν οι τηλεοπτικές κάμερες, οι δυσαρεστημένοι φίλαθλοι αποχώρησαν.
Ultras do Sporting protestaram junto ao autocarro dos leões após derrota com o Bodø/Glimt.— Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) March 11, 2026
Polícia fez um cordão a separar o veículo do grupo de insatisfeitos com a exibição e resultado no arranque dos 'oitavos' da Champions. pic.twitter.com/WpPfqhYwkS