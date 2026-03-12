Europa League: Ιταλικός «εμφύλιος» και αμφίρροπα παιχνίδια σε Λιλ και Στουτγκάρδη

Η δράση επιστρέφει στο Europa League στο πλαίσιο της φάσης των «16», με τον ιταλικό εμφύλιο αλλά και τις αναμετρήσεις σε Λιλ και Στουτγκάρδη να ξεχωρίζουν.

Λιλ και Άστον Βίλα συναντιόνται ξανά μετά από δύο χρόνια, όταν και είχαν συναντηθεί στα προημιτελικά του Conference League, με τις δύο ομάδες να μην βρίσκονται αμφότερες σε περίοδο φόρμας.

Ο ιταλικός εμφύλιος ανάμεσα σε Ρόμα και Μπολόνια τραβάει αναμφισβήτητα τα βλέμματα, ενώ ματσάρα θα διεξαχθεί και στην Γερμανία, όπου η Στουτγκάρδη θα υποδεχθεί την Πόρτο.

Αναλυτικά το σημερινό (12/3) πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στη φάση των «16» του Europa League:

19:45

Μπολόνια - Ρόμα

Λιλ - Άστον Βίλα

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

Στουτγκάρδη - Πόρτο

22:00