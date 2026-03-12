Ολυμπιακός: Και η Νάπολι για τον Τζολάκη

Η Νάπολι μπαίνει κι αυτή στη διεκδίκηση του Κωνσταντή Τζολάκη.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Κωνσταντής Τζολάκης αποτελεί τον βασικό γκολκίπερ του Ολυμπιακού και αυτή η επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον έχει δικαιώσει απόλυτα. Οι εμφανίσεις του 24χρονου γκολκίπερ σε Ελλάδα και Ευρώπη έχουν εκτοξεύσει τις μετοχές του, ενώ μεγάλα κλαμπ τον παρακολουθούν στενά και ετοιμάζονται να δώσουν πολλά εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν.

Εκτός από τις Γιουβέντους και Ρόμα, που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, στο κόλπο φαίνεται να μπαίνει και η Νάπολι για τον Τζολάκη. Ο Έλληνας γκολκίπερ έχει όλο το… πακέτο, καθώς είναι ακόμη μικρός σε ηλικία, αλλά έχει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Ήδη φέτος μετρά 19 clean sheets, ενώ είναι βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού, που μάχεται για τον τίτλο. Γι’ αυτούς τους λόγους, Κόντε τον θεωρεί ιδανική λύση για τους «παρτενοπέι».

Το καλοκαίρι αναμένεται… καυτό για τον Τζολάκη, καθώς αναμένεται να φτάσουν αρκετές προτάσεις για την απόκτησή του.

