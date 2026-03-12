Poll: Οι κρίσιμες ευρωπαϊκές μάχες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην «κάλπη» του SDNA

Ώρα Ευρώπης για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που ψάχνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης κόντρα σε Μπέτις και Τσέλιε αντίστοιχα, ενώ οι "αιώνιοι" θέλουν μόνο νίκη στην 31η αγωνιστική της Euroleague.

Πιο δύσκολη η αποστολή των Πρασίνων που έχουν απέναντί τους την 5η ομάδα της La Liga και σε... φλεγόμενο, έστω και μισό ΟΑΚΑ, θέλουν να βάλουν τις βάσεις για να προκριθούν στα προημιτελικά του Europa League. Με την ψυχολογία στο ζενίθ η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, που βρίσκεται στην καλύτερη φετινή της κατάσταση, έχοντας όμως "αντίπαλο" και τις πολλές απουσίες.

Από την πλευρά της η ΑΕΚ βλέπει ως χρυσή ευκαιρία τα ματς με την Τσέλιε για διάκριση φέτος στο Conference League και είναι το μεγάλο φαβορί για να προκριθεί στους "8" της διοργάνωσης. Για δεύτερη φορά φέτος αντιμέτωπη με τους Σλοβένους καθώς τους είχε βρει και στη League Phase κι εκείνη η ήττα που είχε δεχτεί στο ίδιο γήπεδο, την κάνει σαφώς πιο υποψιασμένη.

Την ίδια στιγμή, δράση υπάρχει υπάρχει και στη Euroleague, με διπλή ελληνική μάχη. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει πάση θυσία την επιστροφή του στις νίκες μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, υποδεχόμενος τη Ζαλγκίρης, με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει στη δράση μετά από σχεδόν έναν χρόνο. Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός πηγαίνει με... φόρα στο Πριγκιπάτο, για να βρει την παραπαίουσα Μονακό, στο πρώτο παιχνίδι της στη μετά Σπανούλη εποχή.

Θα καταφέρουν οι τέσσερις ελληνικές ομάδες να πάρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα απόψε; Η κάλπη άνοιξε και περιμένει απαντήσεις!

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